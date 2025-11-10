LADISPOLI – L’amministrazione comunale informa che è stato emanato l'avviso pubblico finalizzato alla concessione temporanea, per la stagione sportiva 2025-2026, degli spazi situati all'interno del palazzetto dello sport “A. Sorbo”, con esclusione della palestra attigua al campo da gioco centrale che, compatibilmente con la sua natura e dimensioni, è destinata preferibilmente alla promozione e sviluppo delle discipline inerenti la scherma, con particolare attenzione all'attività paralimpica.

Il periodo di concessione è quello compreso tra il mese di novembre 2025 e fino al 30 giugno 2026, nei giorni infrasettimanali dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie della mattina (dalle 8 alle 14) e del pomeriggio (dalle 14 alle 23). Come indicato nell'avviso, le domande dovranno pervenire tramite consegna a mano al Protocollo del Comune di Ladispoli – Piazza Falcone, 1 - 00055 Ladispoli, oppure potranno essere inviate via Pec all'indirizzo comunediladispoli@certificazioneposta.it. Il consigliere e delegato ai Rapporti con federazioni e enti sportivi Stefano Fierli ringraziando il lavoro svolto dall’ufficio sport, ricorda che Il termine ultimo per effettuare la domanda è stato fissato al giorno 14 novembre 2025 entro le ore 12.

