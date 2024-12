CIVITAVECCHIA – Intervenuto a “Buongiorno Regione Lazio” su Rai 3, il presidente di Unindustria Civitavecchia Fabio Pagliari ha fatto il punto sul phase out dal carbone della centrale di Torrevaldaliga nord: «Stiamo lavorando per trasformare questa crisi in una opportunità – ha dichiarato – mettendo a terra tre progetti: economia circolare, logistica ed eolico offshore e cercando, insieme a tutti gli stakeholder, di essere risolutivi. Abbiamo un tavolo aperto al Mimit dal sottosegretario Bergamotto e dal vicepresidente della Regione Angelilli».

Pagliari, inoltre, ha parlato di phase out, Blue Economy e ZLS, ritenuta “un importante incentivo per attrarre investimenti sul territorio”, al brindisi di saluto alle imprese associate a Unindustria, tenutosi all'Hotel San Giorgio (nella foto).