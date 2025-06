FIUMICINO - Sono in arrivo, via posta ordinaria, i bollettini e l’informativa per pagare la Tari, la tassa destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Fiumicino e riservata al decoro e alla pulizia di tutta la nostra Città.

Anche quest’anno si potrà utilizzare il sistema PagoPA che offre al cittadino/contribuente la possibilità di pagare con diversi strumenti, secondo le proprie abitudini, avendo la completa visibilità dei costi del servizio, in totale trasparenza. Inoltre, PagoPA assicura con immediatezza che l’ente abbia correttamente ricevuto il pagamento. Quando pagare?

In un’unica soluzione entro il 31/08/2025, oppure in quattro rate: 1ª Rata entro il 30/06/2025; 2 ª Rata entro il 31/08/2025; 3 ª Rata entro il 31/10/2025 ;4 ª Rata entro il 31/12/2025

Come e dove pagare? Online tramite i canali aderenti al circuito PagoPA online (home banking, app di pagamenti o sito PagoPA) oppure tramite IO, l’app dei servizi pubblici disponibile gratuitamente negli store iOS e Android: https://io.italia.it/.

Sul tterritorio: presso gli sportelli bancari, ATM/bancomat, gli uffici postali, gli esercizi convenzionati come ricevitorie e supermercati. Si potrà pagare in contanti, con carte o conto corrente.

Se non si ricevono i bollettini a casa? Basterà digitare www.fiumicinotributi.it o www.comune.fiumicino.rm.it, accedere all’area portale del contribuente, autenticarsi tramite SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale), visualizzare la propria posizione e scaricare i modelli di pagamento.

Per chi decidesse di pagare con modello F24, dovrà necessariamente accedere al portale del contribuente e scaricare i relativi modelli.

Per tutte le informazioni: www.fiumicinotributi.it – Servizio TARI: 06/65043210.