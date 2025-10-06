CIVITAVECCHIA – In tanti sono scesi in piazza sabato scorso per partecipare alla manifestazione “Pace e Giustizia per Gaza”, organizzata da Comune di Civitavecchia e Anpi. «Manifestazione – ha spiegato il sindaco Marco Piendibene - che ha visto cittadini, studenti, associazioni, sindaci e amministratori dell’Alto Lazio uniti da un sentimento comune di solidarietà e umanità. Un grazie sentito a S.E. Mona Abuamara, Ambasciatrice di Palestina in Italia, a Moni Ovadia, a Fabrizio De Sanctis dell’Anpi nazionale, e a tutte le persone che hanno voluto essere presenti. Durante l’iniziativa ho consegnato all’Ambasciatrice Abuamara una copia dell’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Comunale di Civitavecchia, che chiede, tra le altre cose, il riconoscimento dello Stato di Palestina. Credo che esista una società civile che ha ancora il coraggio di guardare in faccia l’orrore e denunciarlo. Civitavecchia ha accolto questo grido, unendosi a quello di milioni di persone in Italia e nel mondo. Noi non ci giriamo dall’altra parte. La storia la fanno i popoli, anche stringendosi l’un l’altro. E oggi il popolo della pace ha mandato il suo messaggio al popolo palestinese: siamo fratelli. Grazie a tutti i cittadini – ha concluso Piendibene - ai sindaci e agli amministratori che oggi hanno voluto esserci, testimoniando con la loro presenza il valore più grande: quello della pace».