CERVETERI – Campioni nello sport ma anche nella vita. I maratoneti dell’Etrusca Atletica hanno promosso una raccolta di generi alimentari a lunga conservazione per le persone in difficoltà. Gli scatoloni saranno consegnati alla Protezione civile comunale che li smisterà ai nuclei familiari più poveri. «Non soltanto grandi vittorie e prestigiosi risultati sulle piste di di tutta Italia – commenta l’assessore allo Sport, Manuele Parroccini – qui parliamo di un gruppo di ragazzi e ragazze dal cuore grande, che batte forte per lo sport e per far sì che nessuno rimanga da solo. Ringrazio la loro presidente Loredana Ricci. Con lei ho un rapporto quasi quotidiano: è un vulcano continuo di idee e di proposte che puntano a favorire uno stile di vita sano ma anche a dare un aiuto alla fascia più debole della nostra popolazione. Quello della donazione dei pacchi è stato davvero un bellissimo gesto».

