“Un passo significativo per la sanità viterbese è stato compiuto oggi con la cerimonia di intitolazione dell’ospedale Santa Rosa e l’inaugurazione della nuova ala del Corpo A3. Un risultato che segna una tappa importante nel processo di modernizzazione e potenziamento del presidio sanitario, con l’obiettivo di offrire standard sempre più efficienti e adeguati alle necessità dei cittadini”. Così i consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia, Luca Giampieri, Giuseppe Cesetti, Luca Profili e Nello Campana presenti all’evento di questa mattina, sottolineando l’importanza di questo traguardo “per l’intera comunità viterbese e per tutti i residenti della Tuscia”. “L’intitolazione a Santa Rosa – hanno aggiunto – rappresenta un simbolo di fede, solidarietà e speranza per i pazienti e le loro famiglie. Un grande risultato frutto del lavoro svolto dal governatore del Lazio, Francesco Rocca, dal consigliere regionale Daniele Sabatini e dal commissario straordinario della Asl, Egisto Bianconi”.