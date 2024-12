CIVITAVECCHIA – Boom di accessi al Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia, subissato di richieste di intervento anche per via dell’aumento di casi Covid, oltre che per i malori dovuti al caldo, che fortunatamente sta allentando la morsa.

Il personale medico e paramedico da settimane è infatti costretto ad una intensa attività lavorativa, tra incidenti e malori, che costringe gli utenti anche a lunghe ed estenuanti attese prima di riuscire ad essere sottoposti ad una visita.

