LADISPOLI – È il vanto del karate italiano e della scuola Di Vittorio. Tutti ormai parlano di Rebecca Ortu, salita sul secondo gradino del podio al Campionato del Mediterraneo giunto alla edizione numero 30. Una meritatissima medaglia d’argento per l’atleta 18enne allenata dal papà, Francesco, nella categoria dei 55 kg, utile anche per la qualificazione ai Mondiali che si sono svolti a Jesolo, per la prima volta in Italia. «Siamo felici e orgogliosi di questo successo – ha commentato la prof di Francese Marta Sottile – non solo perché riguarda una nostra allieva, ma anche e soprattutto perché dimostra che è possibile conciliare una passione vissuta a livello agonistico con gli impegni legati alla scuola». Tanti apprezzamenti sempre dal mondo della scuola di istruzione superiore di Ladispoli. «Le arti marziali,– ha ricordato la docente di Educazione fisica Bruna Calato – hanno raggiunto in Italia numeri importanti con circa 400mila praticanti. Complimenti alla nostra studentessa e in bocca al lupo per le prossime competizioni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA