E’ in corso di svolgimento da questa mattina la manifestazione degli agricoltori a Orte. L’iniziativa di protesta che da giorni sta interessando il settore, oggi si è spostata a ridosso del casello dell’autostrada.

Qui un centinaio di trattori hanno invaso la rotonda che si trova proprio davanti al casello, impedendo di fatto l’ingresso e l’uscita. Nel primo pomeriggio l’uscita autostradale è stata chiusa, come si lette nel sito di Autostrade per l’Italia. L’uscita consigliata agli automobilisti che provengono da Roma è quella di Magliano Sabina ed Attigliano per chi proviene da Firenze. «Aspettiamo l’arrivo di una troupe che faccia una diretta su una rete pubblica nazionale - dicono gli organizzatori - se non dovesse arrivare noi rimarremo qui fino alle 18 di domani poi, andremo a Roma, per protestare anche lì vicino ai palazzi del potere».

Sul posto anche il questore di Viterbo, Fausto Vinci, che ha tentato una mediazione con i manifestanti.