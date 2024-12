I carabinieri di Orte hanno arrestato due rumeni, rispettivamente di 57 e 28 anni, che nel primo pomeriggio di sabato si sono introdotti all’interno di un supermercato del centro e hanno fatto incetta di prodotti alimentari, vino e liquore, prima di darsi alla fuga.

I militari, allertati dal personale dell’esercizio commerciale, si sono messi subito sulle tracce dei due malviventi riuscendo poco dopo a individuarli e controllarli.

Nel corso della perquisizione personale, sono stati trovati in possesso della merce sottratta, sono stati quindi arrestati per furto in concorso in flagranza di reato.

La merce recuperata, per un valore di 130 euro, è stata posta sotto sequestro, ed affidata in giudiziale custodia alla parte offesa.