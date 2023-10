I carabinieri della Stazione di Orte, a conclusione di attività d’indagine, hanno denunciato a piede libero un 25enne di origini rumene per furto in abitazione, in concorso con altri.

L’attività info-investigativa, condotta insieme ai carabinieri di Gallese e Magliano Sabina, ha permesso di identificare il responsabile. A lui i militari sono risaliti anche attraverso la ricostruzione dei suoi spostamenti grazie ai sistemi di gestione per i varchi di lettura targhe, di cui i comuni recentemente stanno iniziando a dotarsi. Intercettato dalle telecamere del Comune di Magliano Sabina, era stato già identificato durante un controllo alla circolazione stradale, appurando tra l’altro, che si era altresì reso responsabile di un precedente furto consumato presso una ditta nel comune di Gallese.