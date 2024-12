La città di Orte blindata a causa di un allarme bomba. Il sindaco Primieri ha firmato un’ordinanza con la quale ha sospeso le iniziative dell’Ottava medievale che avrebbero dovuto tenersi questa sera per “l’allerta meteo”. “Preso atto – si legge nel documento – dell’allerta meteo per la serata dell’8 settembre 2024 pervenuta dal sistema di protezione civile, e considerato che nel centro storico si sta svolgendo la manifestazione Ottava medievale che vede una notevole affluenza di persone; ritenuto di dover intervenire al fine di evitare qualsiasi pericolo per la pubblica e privata incolumità, sentita la prefettura, ordina la sospensione di ogni manifestazione prevista dal programma dalle ore 20 dell’8 settembre. La chiusura di ogni attività dalle ore 20 del giorno 8 settembre alle ore 5 del giorno 9 settembre site all’interno del centro storico di Orte”.

Ma non è sfuggito ai cittadini l’imponente dispiegamento di forze dell’ordine in giro per il paese. Dispiegamento dovuto, a quanto è dato sapere, da un allarme bomba. Sul posto polizia, carabinieri, unità cinofile e artificieri dei carabinieri. L’allarme sarebbe scattato in seguito a una segnalazione anonima. Le forze dell’ordine starebbero controllando la zona della Rocca, vicino all’acquedotto e località Caldare.