Oriolo Romano piange la scomparsa di Franco Remoli, colonna portante della sagra del fungo porcino. La notizia è stata data dagli stessi organizzatori sulla loro pagina facebook: “Avremmo voluto fare un post per salutare l’Epifania, evidenziare le attività svolte dall’Acor concluse ieri (lunedì ndr) in occasione delle festività Natalizie, ringraziare amici, fornitori, collaboratori, privati cittadini che ci hanno aiutato. Ma, il destino invece, ancora una volta purtroppo ci impone drammaticamente di dover salutare “uno di noi”. Franco Remoli, per noi tutti “Franchella” o “McGiver” per la sua capacità di “aggiustare” sempre ogni cosa - scrivono gli organizzatori della Sagra - Franco era una colonna portante della nostra Sagra e del gruppo dei “Cacciatori”. Lo “Zio” buono, sempre presente, sempre pronto ad aiutare, sempre calmo in tutte le situazioni. Un uomo buono, padre di famiglia, disponibile per tutti, che viveva benvoluto dalla comunità oriolese. È un grande dispiacere, una nuova ferita che non si rimarginerà mai. Difficile trovare le parole in questo momento per descrivere ancor meglio Franco e per ringraziarlo di tutto. A nome di tutta l’Acor e dei volontari della Sagra, diamo un forte abbraccio alla Famiglia! Addio Franchella, ti vogliamo bene e non ti dimenticheremo!”.