TOLFA -"Origini. Il Canto, il Ritmo, il Viaggio": questo il titolo dell'imperdibile concerto che si svolgerà a Tolfa domenica primo dicembre alle ore 17 nell'ex chiesa delle suore di San Giuseppe.

L'evento è promosso in sinergia dalla Regione Lazio, il Comune di Tolfa, il Centro Studi Italo Norvegese e l'Accademia di grande live musicale della Regione Lazio "Flautissimo", dall'Accademia Italiana di flauto. Protagonisti di questo concerto saranno Nando Cittarella (voci e percussioni) e Micki Piperno (chitarra). L'ingresso sarà libero. “Origini” è un viaggio e un racconto nelle musiche tradizionali. Il duo di artisti, con una vivacissima attività concertistica, è composto dai maestri Nando Citarella napoletano alla voce e percussioni e il chitarrista romano Micki Piperno entrambi docenti del dipartimento di Musiche Tradizionali del Conservatorio Alfredo Casella dell’Aquila.

Nando Citarella con più di 40 anni di attività dedicata alla musica e alla ricerca della musica tradizionale e’ considerato a tutt’oggi una delle figure viventi più’ autorevoli della musica folk italiana, un vero erede e custode delle musiche regionali della penisola Italiana. Micki Piperno è concertista e virtuoso della chitarra ha alle spalle una lunghissima carriera come solista e ha interpretato i tanti repertori che vedono la chitarra come protagonista dal Blues al jazz per finire con la musica tradizionale di cui e’ fresco e originale interprete. “Origini” e’ uno spettacolo e un’esperienza da vivere dove la musica prima degli interpreti e’ sempre al centro della narrazione, il virtuosismo e l’abilità sono sempre secondo all’emozione del racconto che diviene per l’ascoltatore un viaggio nelle storie, profumi ed essenze dei luoghi da cui la musica proviene. Il repertorio spazia dalla musica del mediterraneo, alla musica napoletana passando per la tammuriata, tarantella, pizzica e saltarello e toccando la canzone d’autore di interpreti come Domenico Modugno e Roberto Murolo.

