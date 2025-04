CIVITAVECCHIA – Un incidente domestico si è trasformato in un piccolo giallo all’interno del pronto soccorso cittadino.

Protagonista, suo malgrado, un’anziana signora trasportata d’urgenza in ospedale dopo una rovinosa caduta in casa.

Una volta arrivata in reparto, i medici hanno subito riscontrato la frattura del femore e predisposto le prime cure in attesa delle successive procedure chirurgiche.

Come da prassi, la donna è stata aiutata a spogliarsi e adagiata sul lettino, dopo essersi privata di alcuni oggetti personali.

Prima di stendersi, ha tolto i suoi preziosi orecchini d’oro, riponendoli – secondo quanto riferito – in un cassetto vicino al suo posto letto.

Il mattino seguente, però, la sorpresa: gli orecchini non c’erano più. Inutili le ricerche da parte della stessa paziente e del personale. A quel punto, l’anziana ha avvisato i familiari, che si sono subito attivati per avere spiegazioni.

Prima una segnalazione informale agli operatori del pronto soccorso, poi, non vedendo risultati, la decisione di presentarsi in Commissariato per sporgere denuncia.

Ma proprio quando la vicenda sembrava destinata a sollevare nuove polemiche sulla gestione degli effetti personali in ambiente ospedaliero, il colpo di scena: gli orecchini sono stati ritrovati, intatti, in una tasca interna della vestaglia della signora.

Una distrazione, un malinteso, forse un momento di confusione dovuto allo stress e al dolore? Oppure c’è dell’altro?

Il ricordo di quanto accaduto alcuni anni fa è ancora vivo.

Resta il lieto fine e un mistero risolto nel giro di poche ore.

La denuncia è stata ritirata e l’episodio archiviato, ma non senza un pizzico di imbarazzo e tante domande su quanto accaduto.