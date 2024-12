LADISPOLI - Anche quest’anno la “Ladispoli 1” ha promosso in vista del Natale, insieme alla delegazione Viterbo – Rieti dell’Ordine di Malta, una raccolta alimentare in favore delle famiglie bisognose di Ladispoli. In pochi giorni sono già stati raccolti circa 400 kg di derrate, «un risultato straordinario che rende davvero onore alla lunga tradizione di solidarietà della più antico istituto scolastico di Ladispoli, che dal 2016 svolge questa colletta alimentare», spiegano i promotori dell’iniziativa. «Il merito di tutto ciò è dei docenti che hanno saputo coinvolgere, ma anche degli alunni e delle loro famiglie che hanno partecipato con grande generosità, in un momento di congiuntura economica non facile a causa della diffusa crisi economica. La raccolta continuerà fino a metà dicembre quando ci sarà la consegna dei pacchi alle parrocchie di Ladispoli, Santa Maria del Rosario e San Giovani Battista, che a loro volta provvederanno a far pervenire il cibo alle famiglie bisognose della nostra città».

