TARQUINIA - Chi aiuta Babbo Natale? A Tarquinia il 21 dicembre 2025 arriva “Operazione Santa Claus”, inedita iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con asd Eclettica Gym e la cooperativa Alicenova. La manifestazione, pensata per bambini e famiglie, offrirà una mattinata dedicata al divertimento e alla condivisione, tra giochi a tema e attività sportive natalizie dedicate sia ai grandi che ai piccolini. La missione dei piccoli Claus: una grande staffetta per salvare il Natale. Il percorso dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni si terrà in piazza Cavour, con iscrizioni alle 9,30 e avvio delle attività alle 10. I partecipanti saranno coinvolti in un grande gioco di squadra: una staffetta in cui i piccoli Claus collaboreranno per aiutare Babbo Natale a recuperare i doni dispersi in città, per garantire a tutti i bambini del mondo di ricevere il proprio regalo durante la notte di Natale.

Al termine dell’iniziativa sarà consegnato un attestato ufficiale, per certificare il loro ruolo di preziosi aiutanti di Babbo Natale.

Per gli adulti, energia e movimento con il Power Pilates Xmas Edition. Subito dopo, alle 11, a piazzale Europa, spazio al pubblico adulto con il Power Pilates Xmas Edition, guidato da Chiara Conti di Eclettica Gym. Una sessione dinamica e coinvolgente, pensata per unire ritmo, musica ed energia nella cornice natalizia. Un’occasione per partecipare attivamente e vivere lo spirito delle feste in modo sportivo e coinvolgente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA