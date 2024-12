VASANELLO - Il comune di Vasanello annuncia l’operatività in tempi molto brevi del nuovo impianto di videosorveglianza installato nel comune, una delle priorità prefissate e inserite nel programma elettorale della lista “Per Vasanello Vestri Sindaco”. Dopo quasi tre anni, grazie ad un bando cofinanziato dal ministero dell’Interno è operativo il nuovo impianto di videosorveglianza. Le telecamere sono state installate in punti strategici della giurisdizione per avere contezza dei veicoli in entrata, in uscita ed in transito nell’intero territorio della giurisdizione.

«Abbiamo affidato l’incarico a professionisti che operano nel settore, per avere un prodotto efficace e al passo con i tempi. Sono state installate telecamere con tecnologia avanzata di altissimo livello», commenta il presidente del consiglio Giuseppe Mancuso, consigliere con delega alla sicurezza. Un progetto che ha visto la collaborazione delle figure professionali della giunta comunale, seguendo inoltre le proposte della polizia locale che in primis sarà l’utilizzatore dell’impianto. La tecnologia utilizzata darà un grande supporto per la sicurezza del paese. Le immagini e i dati estrapolabili, potranno essere consultati in tempo reale da tutte le forze di polizia del territorio nazionale. La dislocazione delle nuove telecamere fa seguito alle valutazioni derivanti sia dalle evidenze portate dalla polizia locale come anzidetto, che dai militari dell’Arma. L’obiettivo principale è il contrasto ad ogni forma di reato ma non da meno per la prevenzione e la repressione contro ogni azione al fine di prevenire e contrastare fenomeni di insicurezza e degrado urbano. Stiamo testando il sistema che funziona alla perfezione. Nel corso di verifiche e dei test effettuati, nella giornata di venerdì 9 è pervenuto sul server un allert che segnalava un veicolo oggetto di furto. La nota inviata in tempo reale al 112 ha permesso al personale dell’Arma dei carabinieri di Vasanello, coadiuvato dalla nostra polizia locale, di intercettare il veicolo nella piazza del paese e di procedere così all’arresto in flagranza di reato del soggetto che ore prima si era impossessato furtivamente del veicolo, nel comune di Vejano. «In quest’ottica – afferma il sindaco Igino Vestri – il comune di Vasanello intende ampliare in seguito il sistema con altre telecamere per contrastare al massimo ogni forma di illegalità o che si potrebbe presentare nel territorio. L’utilizzo della videosorveglianza rappresenta un’efficace strumento di difesa passiva, per il controllo ed il monitoraggio di criticità, anche per la viabilità urbana».

