I carabinieri della Stazione di Valentano hanno denunciato un operaio di 60 anni trovato in possesso di 56 grammi di marijuana. L’uomo è stato fermato a bordo della sua autovettura nel corso di un normale servizio di controllo del territorio. L’atteggiamento nervoso del conducente ha indotto i militari a un controllo più approfondito. All’interno dell’abitacolo i carabinieri hanno rinvenuto un pacchetto di sigarette contenente circa 1,5 grammi di marijuana. I precedenti specifici dell’uomo e il suo persistente nervosismo hanno indotto i militari a perquisire la sua abitazione. Nel comò della camera da letto sono stati trovati altri 55 grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di sostanza stupefacente.