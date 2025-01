TOLFA - Venerdì mattina alle 10 Open Day nella scuola di Santa Severa nord. La dirigente scolastica dell'istituto Comprensivo di Tolfa e le docenti saranno a disposizione per far conoscere la scuola della frazione del comune di Tolfa che da anni viene considerata un'oasi felice. Per info chiamare lo 0766570237.

"Venite a scoprire la nostra scuola - spiegano la dirigente scolastica e la responsabile del plesso Giulia Bentivoglio - e tutte le novità per l'anno scolastico 2024/2025. Sarà possibile visitare la palestra, la biblioteca, la mensa, gli ampi spazi verdi e l'area polifunzionale. Da rilevare l'uscita alle ore 16 per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria di primo grado. La scuola offre agli alunni progetti tecnologici e sportivi, laboratori artistici e teatrali e uscite sul territorio. Appuntamento, quindi, venerdì mattina alle 10 con l'open day.

