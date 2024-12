S. MARINELLA – Ieri mattina, l'assessore alla Polizia locale Andrea Amanati e la comandante Keti Marinangeli hanno preso parte alla celebrazione in onore di San Sebastiano, il santo patrono della Polizia locale, presso la sede romana della Giunta Regionale, nella Sala Tirreno. Nel corso della cerimonia, in cui hanno preso parte rappresentanti di oltre cento comuni laziali, l’assessore regionale Luisa Regimenti, ha consegnato dei riconoscimenti al merito ai comandi per il lavoro svolto nel corso dell’emergenza Covid-19. Tra questi, ha ricevuto l’onorificenza, anche il Comune di Santa Marinella, grazie al grande lavoro svolto dalla Polizia Locale durante la pandemia. Presente alla cerimonia anche il vice sindaco della città metropolitana Pierluigi Sanna. “E’ stato un momento emozionante veder riconosciuto e premiato l’impegno durante la pandemia della nostra Polizia Locale – ha detto Amanati - un periodo che difficilmente cancelleremo dalla memoria e dove la presenza costante sul territorio della nostra polizia è stata indispensabile. Voglio ringraziare a nome mio e dell’amministrazione comunale, gli agenti e la comandante Kety Marinangeli, per il lavoro che ogni giorno svolgono a tutela della nostra comunità. Auguro inoltre buon lavoro anche ai nuovi quattro vigili, che da pochi giorni hanno preso servizio, certo che daranno il loro prezioso contributo a sostegno dei nostri agenti della Polizia Locale”. “Siamo molto felici nel veder riconosciuto l’impegno del nostro corpo di Polizia durante la pandemia – sottolinea Keti Marinangeli - ringrazio l’assessore regionale Regimenti per il riconoscimento, il Sindaco Tidei, l’assessore Amanati e l’amministrazione comunale. In particolare, vorrei ancora una volta ringraziare il personale della Polizia Locale, che nonostante le difficoltà e le poche risorse, è riuscito a garantire i servizi utili alla città e alla comunità in un momento, come quello della pandemia, particolare e fatto di incertezze e emergenze”. “Mi unisco alle parole dell’assessore e della comandante – conclude Tidei - nel ringraziare la nostra Polizia Locale e salutare i nuovi agenti. Siamo molto felici per avere ricevuto questo riconoscimento e nel ricordare quel periodo, ci auguriamo di non viverne più in futuro e comunque l’amministrazione si sta occupando del nuovo piano di emergenza comunale, sperando di non averne mai bisogno”.