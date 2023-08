CIVITA CASTELLANA - Il portale turistico www.inagrofalisco.it e la Dmo del Bio-Distretto della Via Amerina e delle Forre presentano la nuova sezione "Esperienze", già online sul sito. Qui il turista può navigare nell’intero catalogo delle esperienze, filtrandole in base a tre fattori principali: tema, luogo e se adatte per persone con disabilità.

I temi tra cui scegliere sono quattro: cultura, food, outdoor e inclusive. Selezionando una o più voci di ricerca, è possibile trovare tutte le esperienze in linea con i propri gusti e necessità.

Il catalogo delle “Esperienze” in Agro Falisco nasce per offrire al turista attività per vivere in modo più profondo questo territorio. Con particolare attenzione alla vocazione di queste terre: la storia, la ceramica, l’archeologia, la biodiversità, l’enogastronomia e i siti naturalistici.

La cornice è sempre quella del Biodistretto della Via Amerina e Forre, dove prodotti di alta qualità provenienti da filiere corte prendono vita, grazie all'impegno di aziende agricole che abbracciano una visione biologica.

Tre le esperienze ce ne sono anche alcune definite inclusive, ovvero attività realizzate insieme ai ragazzi della cooperativa sociale Il pungiglione, che ci permettono di realizzare un "cammino" di inclusione reale che abbia come finalità una conoscenza reciproca che valorizza ancora di più la nostra comunità con la quale i visitatori possono entrare in contatto. L’Agro Falisco è una terra ravvivata da persone attive che amano il proprio territorio. Qui si fondono una biodiversità florida, la storia millenaria, l’inestimabile patrimonio archeologico, la ceramica artigianale e i paesaggi mozzafiato.