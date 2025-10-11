Allarme furti a Vetralla, in località Giardino. Da oltre una settimana la zona è teatro di ripetuti colpi e tentativi di scasso, messi a segno non solo di notte. I cittadini segnalano case violate, recinzioni tagliate, cancelli forzati e movimenti sospetti lungo le strade private e nei pressi delle abitazioni. In alcuni casi, i ladri hanno agito con estrema disinvoltura, noncuranti della presenza di persone o della luce del giorno.

La popolazione, ormai esasperata, ha deciso di organizzarsi in gruppi di controllo spontanei, che si coordinano attraverso chat di quartiere e contatti diretti con le forze dell’ordine, per monitorare e segnalare tempestivamente ogni anomalia.

Seguendo le segnalazioni dei residenti, nei giorni scorsi sono intervenute anche guardie private e pattuglie sul territorio: in alcune circostanze sono state bloccate persone ritenute sospette e sono stati identificati veicoli.

I cittadini ringraziano i carabinieri della Stazione di Vetralla, che continuano a garantire interventi puntuali e un presidio operativo, tuttavia chiedono un rafforzamento della presenza delle pattuglie e un maggiore supporto istituzionale. Le informazioni raccolte dai cittadini, comprese immagini, video e targhe sospette, sono state trasmesse alle autorità competenti per le verifiche del caso.