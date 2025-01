Tutti condannati i sei imputati per l’omicidio di Salvatore Bramucci ma nessun ergastolo. La decisione della Corte d’Assise di Viterbo è arrivata nel primo pomeriggio di oggi. Le sorella Elisabetta e Sabrina Bacchio, rispettivamente moglie e cognata della vittima, sono state condannate a 24 anni di carcere; il compagno di Sabrina, Costantin Dan Pomirleanu a 20 anni; Tonino Bacci, presunto sicario, a 28 anni; Lucio La Pietra e Alessio Pizzuti, presunto esecutore materiale e collaboratore del delitto, rispettivamente a 27 e 18 anni di carcere.

Erano tutti accusati di omicidio pluriaggravato. La procura aveva chiesto quattro ergastoli per le sorelle Bacchio, per Pomirleanu e Bacci. Invece, per La Pietra 24 anni e per Pizzuti 18 anni.

Il delitto, secondo il pm Massimiliano Siddi, è stato premeditato da motivi di carattere economico. Secondo l'accusa, infatti, Salvatore Bramucci stava pianificando di trasferirsi a

Tenerife portando con sé un ingente patrimonio in denaro di cui la moglie non avrebbe più beneficiato. Per questo la donna, aiutata dalla sorella, avrebbe pianificato l’omicidio.

Bramucci, pregiudicato 58enne, fu freddato la mattina del 7 agosto 2022 a colpi di pistola a Soriano nel Cimino, mentre era in auto, appena uscita dalla sua abitazione.

La corte d’assise ha condannato i sei a risarcire le parti civili: 50mila euro per la figlia Mascia e 25mila euro per il fratello della vittima, Isolino Bramucci.

Resta ora, invece, in sospeso la posizione di Ismail Memeti, arrestato perché avrebbe fornito l'auto utilizzata nel delitto, l’ultimo del gruppo a finire in carcere. Per lui ci sarà un processo a parte.