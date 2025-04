TOLFA - Olimpiadi della Cultura e del Talento: Tolfa piacevolmente invasa da oltre cento studenti fra i più intelligenti e talentuosi d'Italia che partecipano alle finalissime di questa edizione da record. I giovani geni sono accompagnati da eccellenti docenti (in rappresentanza degli Istituti Superiori italiani) e coordinati e guidati da una eccellente commissione di giovani che fanno parte della associazione omonima delle Olimpiadi della Cultura e del Talento presieduta dell'attivissimo Simone Aubry. Tutti insieme stanno vivendo nel Borgo collinare quattro giorni di full immersion fra prove varie, tornei e gare, ma anche di scoperta di Tolfa, condivisione con i tolfetani che li hanno "adottati" e sono in po' i figli e i nipoti di tutti. Questi ragazzi stanno vivendo anche esperienze di gusto, convivialità, amicizia, allegria; e ancora scuola di politica, dibattiti e incontri. I primi vincitori sono stati i ragazzi del team "Innominati" di Saronno, che hanno conquistato il primo gradino del podio nella Staffetta; dietro di loro i "Last but not least"; terzi classificato i "Un nome figo. Proseguono con entusiasmo e partecipazione le finali dei Campionati della Cultura e del Talento, in corso a Tolfa dal 24 al 27 aprile. Venerdì, in occasione della Festa della Liberazione, la giornata è stata densa di eventi che hanno unito cultura, spettacolo e spirito di squadra, nel segno della creatività giovanile. La mattinata si è aperta con La Staffetta della Cultura, un momento simbolico e coinvolgente che ha visto i partecipanti percorrere Piazza Vittorio Veneto, promuovendo il valore della conoscenza come strumento di condivisione.

A seguire, i concorrenti hanno assistito alla parata della banda cittadina, accompagnata sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio, e dall’ On. Alessandro Battilocchio, da sempre vicino al mondo dei giovani e della cultura. Successivamente è stato ufficialmente inaugurata la Caccia al Tesoro, che ha trasformato Tolfa in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, permettendo ai partecipanti di esplorare il borgo in maniera dinamica e divertente, scoprendone la storia e le bellezze artistiche. Nel pomeriggio, le squadre hanno preso parte alle prove generali in vista della Prova Talento, che si svolgerà domani, 26 aprile: un evento spettacolare che vedrà i gruppi in gara esprimere al massimo la loro creatività in performance originali e coinvolgenti.

A margine delle prove, spazio anche alle Battles, sfide individuali in cui i concorrenti si sono messi in gioco nel canto, nel ballo, nella recitazione e nella musica. Ben 14 ragazzi si sono esibiti nella categoria “musica”, dimostrando tecnica, passione e originalità. La giornata si è infine conclusa con la visione di 10 dei 28 cortometraggi realizzati dalle squadre per il concorso: opere originali che offrono la possibilità di scoprire il talento dei nostri concorrenti.

La manifestazione si chiuderà oggi pomeriggio dopo la proclamazione dei vincitori con le relative premiazioni e i saluti finali. Davvero straordinaria l'ospitalità della sindaca Stefania Bentivoglio e degli altri amministratori; a garantire la sicurezza e la viabilità la polizia municipale, i carabinieri, la protezione civile e la Cri. Gli amministratori e altri volontari sono sempre a disposizione degli ospiti pronti a soddisfare ogni bisogno; attivi anche la presidente della Pro Loco d Tolfa, Giusy Esposito e gli altri membri del direttivo. Immancabile come ogni anno l'onorevole Alessandro Battilocchio, tra gli ideatori di questo format.

