CERVETERI – Due milioni e 700mila euro da incassare dal 2025 al 2027: sono i proventi della multe previsti dalla Giunta comunale che si è radunata per mettere a fuoco i temi sulla sicurezza. Secondo la stima del Granarone ogni anno si guadagnerà 900mila euro e gran parte di questi soldi, ottenuti dalle contravvenzioni relative al codice della strada, potranno essere impiegati per migliorare le strade, la sicurezza, per progetti a favore degli studenti e per il comando della Polizia Municipale. Ecco quanto emerge nella delibera di Giunta relativa ai proventi delle sanzioni votata al Granarone dal sindaco, Elena Gubetti e dagli assessori Alessandro Gnazi, Riccardo Ferri e Francesca Appetiti. L’amministrazione ha inserito le varie voci nel capitolo mettendole nero su bianco e recependo le istanze della Polizia Locale e della Protezione civile comunale. Precisamente il 25% di 600mila euro sarà riservato alla sostituzione e all’ammodernamento e messa a norma della segnaletica stradale sul territorio etrusco. Stessi numeri per il controllo e l’accertamento delle violazioni in merito alla circolazione stradale anche con l’acquisto, se necessario, di mezzi e attrezzature come ad esempio dei velox mobili. La metà, 300mila euro, il comune cerveterano lo impiegherà per la manutenzione delle strade, quelle di proprietà naturalmente, posizionando anche delle barriere a bordo della carreggiata. Contributo economico per il piano del traffico di Cerveteri, per migliorare la sicurezza degli utenti più deboli: bambini, anziani, ciclisti, disabili e pedoni. Grazie alla delibera di Giunta sono previsti pure dei corsi specifici finalizzati all’educazione stradale negli istituti scolastici e in più «forme di previdenza assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale, interventi a favore mobilità ciclistica, finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana, all’acquisto automezzi e mezzi per la Municipale», riporta il documento. Altro tema caldo è l’assunzione degli agenti stagionali che in genere riguarda il periodo estivo quando raddoppia la popolazione e si devono affrontare i nodi della costa e dei turisti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA