FIUMICINO - Il Comune di Fiumicino avrà l’ospedale di prossimità: è stata, infatti, approvata l’assegnazione di un finanziamento pari a 6,3 milioni di euro, con delibera di Giunta Regionale n.198 del 28/3/2024, destinato alla realizzazione dell’Ospedale di prossimità, in via Coni Zugna a Isola Sacra.

«La città di Fiumicino accoglie con grande soddisfazione l’importante contributo annunciato dalla Regione Lazio in occasione del 32° anniversario della Costituzione del nostro Comune.

L’approvazione di un finanziamento significativo, destinato alla realizzazione dell’ospedale di comunità in via Coni Zugna, è il frutto di una proficua collaborazione con il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e dei numerosi incontri avvenuti con lui e la sua Giunta presso gli uffici della Regione – ha dichiarato sindaco Mario Baccini -. Il Comune di Fiumicino ringrazia la Regione Lazio per il sostegno dimostrato e si impegna a collaborare attivamente per assicurare il successo e la piena realizzazione di questo progetto; - sottolinea il Sindaco Baccino - un passo avanti per il benessere e lo sviluppo della nostra città e un bel dono per tutti i nostri cittadini nel giorno del 32° anniversario».

Haconcluso il sindaco Baccini.