CIVITAVECCHIA – È continuata incessante, anche nel 2024, l’attività degli investigatori della Direzione ADM per il Lazio e l’Abruzzo e del Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza che ha portato, negli scali aeroportuali di Roma e presso il porto di Civitavecchia, all’accertamento di oltre 1400 violazioni in materia di movimentazione transfrontaliera di denaro contante, per un totale di oltre 17 milioni di euro rinvenuti e applicato sanzioni per oltre 400 mila euro. Dati che risultato in linea con l’intero 2023. Le attività hanno permesso di rilevare, inoltre, un aumento del 10% della valuta esportata con destinazione UE e extra UE pari al oltre 14milioni di euro.

Nello specifico, presso lo scalo aeroportuale internazionale di Fiumicino “Leonardo da Vinci”, sono stati eseguiti 1.043 interventi, che hanno permesso di riscontrare altrettante violazioni, intercettare oltre 12,7 milioni di euro, mentre presso lo scalo aeroportuale internazionale “G.B. Pastine” di Ciampino, a conclusione di 327 controlli sono state riscontrate 326 violazioni, individuate movimentazioni di denaro contante per oltre 4 milioni di euro.

Presso il porto di Civitavecchia sono stati eseguiti 27 interventi, con un incremento del 285% rispetto ai 6 del 2023 che hanno permesso di riscontrare altrettante violazioni e intercettare oltre 400 mila di euro.

Il risultato è frutto dell’oramai consolidato rapporto di collaborazione sottoscritto nel 2023, a livello nazionale, fra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, finalizzato a migliorare il coordinamento delle attività nel territorio di competenza.