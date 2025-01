LADISPOLI - Martedì 25 gennaio alle 17.30. A dare l’appuntamento ai lottisti di Olmetto Monteroni è stato il sindaco Alessandro Grando.

«Durante il mio mandato sono stati molteplici gli ostacoli che abbiamo dovuto affrontare per portare a compimento l’iter del piano di lottizzazione Olmetto Monteroni, lavorando sempre con trasparenza e con la massima disponibilità per andare incontro alle richieste dei proprietari dei terreni - spiega il primo cittadino - Ciò nonostante in questi anni, oltre ad aver ultimato le complesse procedure urbanistiche, abbiamo dovuto fronteggiare anche una serie di ricorsi al Tar avanzati da una minoranza dei lottisti, che sta provando in tutti i modi di arrestare questo procedimento. Con l’ultimo ricorso, presentato nel 2022 da circa 30 persone, veniva addirittura richiesto l’annullamento di tutti gli atti prodotti dall’amministrazione comunale dal 2005 ad oggi per l’attuazione del piano di lottizzazione. Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha però ritenuto, con sentenza pubblicata lo scorso 8 gennaio, che tale ricorso fosse irricevibile e inammissibile, condannando anche i ricorrenti al rimborso in favore del Comune di Ladispoli delle spese di lite. Ma il tempo delle discussioni inutili è ormai giunto al termine - ha proseguito ancora il sindaco Grando - L’amministrazione comunale è pronta ad avviare la procedura per la costituzione del consorzio Olmetto Monteroni. Se i lottisti riusciranno a raggiungere il 75% del valore catastale dell’intero comparto Olmetto si farà, e il costituendo consorzio gestirà in prima persona l’urbanizzazione del comprensorio beneficiando anche dei ribassi d’asta in sede di gara. Se non sarà raggiunto il 75% si entrerà in una procedura decisamente più complessa, gestita dal Comune di Ladispoli, con un allungamento dei termini che non è nemmeno possibile quantificare.Abbiamo quindi deciso di indire una riunione con i proprietari dei lotti, che si svolgerà in aula consiliare martedì 28 gennaio alle ore 17:30. L’unico argomento all’ordine del giorno sarà la procedura di adesione per la costituzione del consorzio, propedeutica per l’avvio della lottizzazione Olmetto Monteroni».

