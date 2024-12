SANTA MARINELLA – Grazie alla tenta telecamere di videosorveglianza sparse sul territorio, è stato individuato e multato il conducente di un’auto intento a fare uno sversamento di olio motore. Nei giorni scorsi, un autoveicolo ha percorso la Via Aurelia nel centro abitato, lasciando in terra una lunga e oleosa chiazza d’olio. Gli agenti del corpo di Polizia Locale addetti alla visone delle registrazioni delle telecamere di video sorveglianza, hanno prontamente individuato il conducente del mezzo, al quale è stata comminata una contravvenzione.

“Anche in questo caso – ha dichiarato il Sindaco Tidei – la videosorveglianza è stata utile per individuare il trasgressore e comminare una giusta ammenda. A dimostrazione che il sistema, che ad oggi conta più di cinquanta dispositivi ubicati in varie zone della città funziona e permette agli agenti del corpo di Polizia Locale di visionare atti vandalici, infrazioni e azioni dallo scorso senso civico, come l’abbandono di rifiuti e danni al patrimonio pubblico. E’ bene ribadirlo affinché sia da esempio a coloro i quali non hanno ancora compreso che attraverso questo moderno e funzionale sistema di controllo del territorio, non esistono attenuanti o giustificazioni alcune in merito ad azioni fuori legge”. “Ringrazio – ha concluso il Sindaco – il Comandante del Corpo di Polizia Locale Keti Marinangeli, la quale si è prontamente attivata per la risoluzione del problema”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA