TOLFA - "La 15ª edizione delle OCT si è conclusa e questa è stata indubbiamente la migliore di sempre". Queste le parole di Daniele Ceccarelli, uno straordinario ideatore delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, le cui finali si sono svolte a Tolfa dal 25 al 28 aprile e che hanno avuto un successo strepitoso. Lottando contro tutto e tutti Ceccarelli 15 anni fa riuscì con caparbietà a portare avanti il suo sogno che divenne finalmente realtà grazie all'onorevole Alessandro Battilocchio (allora sindaco di Tolfa) che subito ne capì la valenza e l'importanza e così partirono le OCT e di anno in anno, questo concorso internazionale (riservato ai giovani più preparati e talentuosi degli istituti Superiori d'Italia e altri parti del mondo) cresce sempre di più numericamente, ma soprattutto qualitativamente. Le Oct sono una manifestazione per la quale è necessario il lavoro di un anno di Faniele Ceccarelli, di un eccezionale staff presieduto da Luigi Di Martino (presidente uscente) e da tanti volontari favolosi, di dirigenti scolastici e insegnanti che sposano il progetto e fanno partecipare i loro ragazzi, di sindaci e amministrazioni comunali che ospitano i vari step di questo concorso.

A Tolfa poi a fare la differenza sono i tolfetani che accolgono questi ragazzi e li coccolano. L'ideatore Daniele Ceccarelli che è sempre in prima nell'organizzazione delle Oct stanco, ma felice evidenzia: "Coordinare l'organizzazione delle finali è stato impegnativo, ma grazie al lavoro di squadra tra il Comune di Tolfa e l'Organizzazione delle Olimpiafi della Cultura e del Talento, abbiamo realizzato un evento straordinario. Un enorme ringraziamento al team OCT presente a Tolfa e a coloro che hanno lavorato instancabilmente da remoto durante l'anno. Un grazie speciale al nostro Presidente Luigi Di Martino per il suo splendido triennio di presidenza e all'entusiasmo che ha trasmesso a tutto lo staff. Da fondatore di questo evento non posso cbe essere immensamente orgoglioso di lui e di ogni membro del nostro team. Congratulazioni ai nuovi membri del team per essersi integrati perfettamente e dimostrare professionalità e spirito di squadra fin dall'inizio. Grazie a voi, la manifestazione continuerà a crescere e a brillare. Un grazie speciale a chi ha creduto in questo progetto fin dal primo giorno ovvero il Presidente onorario Alessandro Battilocchio che 15 anni fa, quando era Sindaco di Tolfa, ci mise a disposizione letteralmente una intera città dando il via a quel connubio perfetto tra OCT e Tolfa proseguito negli anni poi dal sindaco Luigi Landi e dall'attuale sindaca Stefania Bentivoglio. Grazie ai nostri sponsor e grazie al Għajnsielem Local Council che da anni ospita i vincitori del concorso e quest'anno a fine agosto ospiterà la squadra "Figli delle stelle" di Lanciano vincitori di questa 15' edizione. Infine, un grazie ai professionisti presenti nelle commissioni docenti e commissione artistica per il loro lavoro volontario nel valutare le squadre finaliste. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa fantastica edizione".