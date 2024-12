TOLFA - I tolfetani tutti innamorati dei "fantastici ragazzi" giunti da tutta Italia nella cittadina collinare per la XV edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, la manifestazione che ha preso il via lo scorso 25 aprile e che terminerà oggi.

I ragazzi che compongono le varie squadre e che, step dopo step, hanno conquistato il pass per queste finali a Tolfa, stanno stupendo tutti i giudici e i cittadini con le loro performance, la loro genialità, il loro entusiasmo, la loro simpatia ed effervescenza e con la loro educazione. Questa bella gioventù fa presagire che saranno proprio loro i bei protagonisti del futuro. Giovedì sono iniziati i Campionati, con la registrazione delle squadre e con la successiva parata insieme alla banda di Tolfa.

I partecipanti, arrivati al teatro Claudio, hanno partecipato alla cerimonia di apertura, che ha avuto come ospiti la sindaca di Tolfa e il presidente onorario onorevole Alessandro Battilocchio. Si sono poi pescate le squadre partecipanti alle varie batterie della staffetta che si è svolta il 26 aprile. A seguire si è svolta una festa con i ragazzi, durante la quale è stata inaugurata l'Area Lounge riservata ai professori.

La giornata si è conclusa con le audizioni per le battle di canto, che sono state vinte da Camilla D'Eusanio, la quale con questa vittoria ha conquistato il pass per le finali di oggi. Il 26 aprile si è svolta la staffetta, preceduta dal risveglio muscolare che è stato utile per preparare i ragazzi. Per quanto riguarda la staffetta le tre squadre sul podio sono state: medaglia d'oro per il team "Senza troppe pretese", argento per la squadra "Domum Remeati"; medaglia di bronzo, infine, per il team de "I figli delle stelle".

Nel pomeriggio si sono svolte le prove generali per metà delle squadre e sono seguite le audizioni delle battle di recitazione. Gli organizzatori delle Olimpiadi della Cultura e del Talento offrono ai ragazzi anche attività parallele: il "Volleympiadi", ossia un torneo di pallavolo, e anche la mostra e workshop: "Inscenare l'immagine" con la grande e bravissima artista Valentina Vannicola. Dalle ore 20.30 sono stati proiettati i primi 20 cortometraggi. In seguito si sono svolte le audizioni per le battle di recitazione vinte da Pietro Lorenzini, che potrà accedere direttamente alla finale di domenica. Sono stati proiettati, infine, i primi 20 cortometraggi di questa edizione, a tema: "Sei personaggi in cerca di autore". Il migliore della prima serata, votato alla giuria popolare, è stato quello della squadra: "Gli esotici". Nella giornata di ieri invece iniziano al polo culturale le prove "Parlateci di" per le prime 20 squadre, mentre le altre 21 svolgeranno la prova talento. Nel pomeriggio sono state effettuate le prove generali per le squadre che oggi svolgeranno il loro spettacolo. Sono state proposte anche molte attività parallele: ping pong, torneo di pallavolo "Volleympiadi" e visite guidate alla Rocca di Tolfa, con l'inaugurazione di un nuovo sentiero. Durante il pomeriggio nell'area del palco esterno al teatro Claudio "Accendi il pomeriggio di Tolfa e libera la tua energia": si susseguiranno jam session e ballo di gruppo. Sono poi seguite le ultime audizioni per le battle di canto e musica, per poi passare alla proiezione degli ultimi corti e la decretazione del corto migliore della serata, che si andrà a sfidare con il migliore corto della serata di ieri per decidere il vincitore. Oggi, giornata di questa 15^ edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, sono previste al teatro Claudio le battle delle finali delle prove di Talento in contemporanea con le finali delle battle della prova "Parlateci di..." presso il Polo Culturale. Dalle 10 alle 13ve poi nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16 finali del torneo di pallavolo "Volleympiadi". A partire dalle 16.15 si svolgeranno, invece, le finali delle battle delle varie categorie. Al termine delle battle prenderà il via la cerimonia finale con le varie premiazioni. Il presidente dellevOCT, Luigi Di Martino commemta così: "La manifestazione prosegue brillantemente, sono giunti a Tolfa tantissimi talenti che stanno brillando in questi giorni. Da presidente sono entusiasta di osservare ogni anno delle eccellenze del nostro paese che con sportività e impegno si sfidano a suon di cultura e talento. Al momento il livello dei talenti individuali è molto alto vedremo nei prossiki giorni se c’è qualcuno che spiccherà sugli altri, per il momento mi sento solo di fare i miei complimenti a tutti i partecipanti". I membri del direttivo delle Olimpiadi della Cultura e del Talento sottolineano: "Ringraziamo il Presidente delle OCT Luigi Di Martino alla guida dell’associazione "Olimpiadi della Cultura e del Talento" per l’ultima edizione del suo mandato; grazie al fondatore Daniele Ceccarelli e ai vicepresidenti Stefano Cintioli e Fabio Mancin. Un ringraziamento speciale va alla sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio, che da anni ci ospita nella splendida cornice di Tolfa. Un immenso grazie va al presidente onorario delle OCT, On. Alessandro Battilocchio". Soddisfatto per crescita di questo evento che per primo 15 anni fa ne capì la portatae lo volle a Tolfa, l'onorevole Alessandro Battilocchio, il quale evidenzia: "Ancora una pagina bellissima in questo libro fantastico dell’avventura delle Olimpiadi della Cultura e del Talento. Quando un gruppo di giovani, guidati da Daniele Ceccarelli, entusiasti ma delusi nell’aver trovato tanti ostacoli altrove, venne, 15 anni fa, a propormi l’iniziativa, spalancai le porte di Tolfa: da allora il concorso e’ cresciuto moltissimo e ormai è uno degli happenings nel panorama studentesco nazionale. Centinaia di ragazzi, studenti, accompagnatori per 4 giorni sul nostro territorio in un percorso di competizione, all’insegna della cultura e del talento, ma soprattutto per vivere al meglio un’occasione di amicizia e confronto tra studenti brillanti provenienti da tutta Italia. Come presidente onorario della manifestazione, colgo l’occasione per ringraziare i ragazzi dello Staff, guidati da Luigi Di Martino, i docenti, i dirigenti scolastici e tutta la comunità di Tolfa, con decine di volontari che hanno dato anche quest’anno il loro contributo per rendere indimenticabile questa esperienza per i finalisti nazionali. Tanta soddisfazione e maniche rimboccate per proseguire , insieme, questa splendida iniziativa che vede l’intero nostro territorio protagonista in ambito nazionale”. La sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio sommenta: "I campionati della Cultura e del Talento sono una delle manifestazioni più belle che caratterizzano Tolfa: "fiumane" di giovani brillanti che si mettono in gioco, che scelgono di seguire la strada della Cultura, del gioco di squadra, della sana ambizione. Uno stimolo profondo per tutta la nostra collettività che, per l'occasione diventa un campus a cielo aperto con le due bellissime sedi del Teatro Claudio e il pregiato Polo culturale e contestualmente un'occasione bellissima per i ragazzi per conoscere e apprezzare il nostro territorio e la nostra storia. Continueremo a sostenere la manifestazione, con la convinzione che i giovani vadano supportati e incentivati a scegliere la strada della Bellezza, del Sapere, della Fiducia nel Futuro". Daniele Ceccarelli, fondatore delle OCT, spiega invece: "Sta per terminare la 15esima edizione dei Campionati della Cultura e del Talento. Quindici anni, un traguardo che, mentre lo scrivo, mi riempie il cuore di un'emozione indescrivibile. Un'emozione che mi ricorda sfide condivise, successi inaspettati e tante risate. Quindici anni di crescita, di impegno costante e di dedizione. Un percorso non sempre facile, certo, costellato di ostacoli e momenti di incertezza, uno tra tutte la pandemia. Ma in ogni sfida, abbiamo trovato la forza per superarci, sostenendoci a vicenda e arrivare fino alle 15' edizione. Sono entusiasta di essere qui a Tolfa (RM) per celebrare l'ingegno e la creatività degli studenti provenienti da tutta Italia. Le gare finali si tengono oggi e l'atmosfera è elettrizzante".