TOLFA - Tolfa da oggi diventa l'ombelico della cultura e del talento giovanile grazie alla XV Edizione delle "Olimpiadi della Cultura e del Talento".

A partire da oggi 25 aprile e fino a domenica 28 aprile, Tolfa accoglierà le squadre finaliste, provenienti dalle Scuole Secondarie di Secondo Grado di tutta Italia, della ormai XV edizione del concorso studentesco.

I giovani si cimenteranno in "Prove di Cultura" presso la splendida struttura del Polo Culturale di Tolfa e "Prove di Talento" presso il Teatro Claudio.

Si potrà assistere liberamente alle prove che si svolgeranno secondo il programma che alleghiamo.

"Auguriamo un caloroso "In Bocca Al Lupo" a tutte le squadre presenti, allo staff - spiegano la sindaca e gli altri amministratori - una piacevole permanenza e viva scoperta della nostra Tolfa".

L’evento ha fatto tappa anche a Tarquinia in una giornata che ha fatto registrare un grande afflusso di giovani lungo le vie del centro storico cittadino.

L'associazione Olimpiadi della Cultura e del Talento può vantare prestigiosi riconoscimenti: nel 2014 riceve una Medaglia di Rappresentanza del Presidente emerito della Repubblica On. Giorgio Napolitano a testimonianza del reale apprezzamento della massima carica dello Stato per il concorso. Nel 2012 riceve un encomio ufficiale dall'Amministrazione Comunale di Tolfa, con un atto votato all'unanimità dall'intero Consiglio Comunale, per la "professionalità e brillantezza dimostrata nell'organizzazione dell'evento" . Nel 2016 il Primo Ministro maltese Joseph Muscat registra un video messaggio per gli organizzatori e i partecipanti al concorso, video messaggio diffuso durante le finali e poi ripreso da diverse testate giornalistiche nazionali.

