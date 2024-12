TARQUINIA - L’assessore al personale dell’Università Agraria di Tarquinia, Alessandro Sacripanti, commenta il consiglio di amministrazione che si è svolto mercoledì sera. Sacripanti rimarca il suo ruolo di vicepresidente nella precedente amministrazione Tosoni e salta a piedi pari le polemiche, per ricordare invece il buon lavoro svolto. L’esponente di Fdi non manca di bacchettare parte della minoranza che ha abbandonato l’aula durante le operazioni di voto e ringrazia, invece, quanti hanno contribuito ad alimentare il dibattito e il confronto.

«In consiglio abbiamo approvato il Bilancio consuntivo 2023 e previsionale 2024, atti dovuti per legge - dice Sacripanti - Questi mesi ci hanno visto lavorare con gli uffici e con il revisore dei conti affinché si potesse arrivare a dei documenti concreti e certificati. Purtroppo le dimissioni (del tutto personali) dell'ex presidente Alberto Tosoni, a gennaio di quest'anno, hanno portato a nuove elezioni, e inevitabilmente, prolungato i tempi di approvazione».

«Abbiamo approvato un bilancio consuntivo corretto, e pongo l'accento sul contributo e il buon lavoro svolto nel mio periodo da vicepresidente. Il resto è voglia di creare discussioni che non vogliamo e che non ci appartengono», aggiunge l’assessore.

«È il presente che serve all'Università Agraria di Tarquinia; un presente determinato e che funzioni, quello che stiamo portando avanti con il presidente Alberto Riglietti - spiega Sacripanti - Con l'approvazione dell'istituzione delle commissioni consiliari permanenti - aggiunge - i nostri consiglieri potranno promuovere azioni e proposte a tutela dell'ente. Sono contento che la mia proposta, come assessore al Personale, sugli aggiornamenti contrattuali dei nostri dipendenti sia stata accolta favorevolmente; un giusto equilibrio e riconoscimento nei termini previsti dalle norme. Un grazie speciale anche a tutti i consiglieri di maggioranza per la serietà e partecipazione, un plauso ad alcuni consiglieri di minoranza che in fase di voto hanno affrontato la discussione, invece di uscire dall'aula come hanno fatto altri».

«Ora, conclude Alessandro Sacripanti - subito al lavoro con il presidente Alberto Riglietti e i colleghi della giunta per completare questo 2024 nell'interesse della comunità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA