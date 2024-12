LADISPOLI – Si svolgerà oggi a Palazzo Falcone il consiglio comunale (ore 18) con diversi temi inseriti all’ordine del giorno. Il più interessante senza dubbio è l’iter relativo alla realizzazione dell’ospedale di comunità i cui lavori dovrebbe iniziare nelle prossime settimane per concludersi entro due anni. Un importante passo in avanti per la sanità con 20 posti letto. Poi sarà nominato il nuovo consigliere comunale che prenderà il posto di Daniela Marongiu diventata assessora dopo le dimissioni di Veronica De Santis. Nell’elenco anche la variazione al bilancio che consentirà alla Giunta anche di inserire dei fondi per il piano contro le buche. Non meno importante l’approvazione di un altro piano, ovvero quello legato all’eliminazione delle barriere architettoniche in città. In chiusura consiglieri chiamati a votare l’affidamento del servizio di trasporto scolastico alla società in house Flavia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA