CIVITAVECCHIA – Ultimo saluto all’architetto Alfiero Antonini, oggi alle 11 in Cattedrale. Tanti i messaggi di cordoglio ed i ricordi in questi giorni, sottolineandone le capacità, il suo essere visionario, brillante, sempre ricco di idee e progetti, fino all’ultimo.

«A nome del Rotary Club di Civitavecchia esprimo profonda tristezza per la scomparsa dell'architetto Alfiero Antonini, - ha ricordato il presidente del club Luca Grossi – la nostra comunità perde non solo un grande professionista, ma anche un uomo dal forte impegno culturale e sociale. Il nostro socio Alfiero Antonini ha lasciato una traccia indelebile nella storia architettonica della nostra città, con opere emblematiche come la Torre Europa e la Villa sul Tirreno. La sua dedizione al rilancio culturale e territoriale di Civitavecchia si è tradotta in progetti innovativi e visionari, che continueranno a ispirare le generazioni future. Architetto di fama nazionale, Antonini ha sempre creduto nel potenziale del nostro territorio, promuovendo incessantemente la valorizzazione della città e delle sue risorse. Ultima progettazione realizzata è stata la fontana dell'amicizia che cercheremo di realizzare con l'aiuto di tutti in suo nome presso viale Garibaldi. Il Rotary Club – ha concluso Grossi – si unisce al dolore della famiglia e di quanti lo hanno conosciuto e stimato, ricordando con affetto e riconoscenza il suo contributo straordinario alla sua comunità».