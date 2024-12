S. MARINELLA – Questa sera alle 18 presso l’aula consiliare appuntamento per gli appassionati di archeologia. Sarà infatti presentato al pubblico, il Quaderno 5 dedicato a Castrum Novum, l’antica colonia romana che sorgeva sul promontorio a nord di Santa Marinella tra II sec a.C. e il V sec. d.C. La pubblicazione è stata curata da Flavio Enei, archeologo e direttore del Polo Museale, con il contributo del Comune, del Gatc, della Cariciv e del PQE Groupe. Alla presentazione, interverrà la consigliera Paola Fratarcangeli, che da tempo, dedica attenzione e impegno per lo sviluppo del Parco Archeologico e del nuovo centro visitatori. “Ringrazio archeologi e volontari impegnati nelle operazioni di scavo e nella divulgazione della storia di Castrum Novum, profondamente legata alla nostra città e alle sue antiche origini – dice il sindaco - ringrazio ricercatori e studiosi provenienti dalla Finlandia e dalla Repubblica Ceca, che offrono il proprio contributo ai lavori di scavo e alla divulgazione del nostro sito in tutta Europa. Invitiamo la cittadinanza a partecipare alla presentazione e alla conferenza che ne seguirà dove verranno illustrate le scoperte della campagna di scavo 2024».