CIVITAVECCHIA – Saranno celebrati questo pomeriggio alle 14.30 in Cattedrale i funerali del 24enne Francesco De Martino, stroncato nei giorni scorsi da una miocardite. Il ragazzo, molto conosciuto in ambito sportivo, nella scorsa stagione aveva vinto il campionato di Terza Categoria con la maglia del Quartiere Campo Oro. La notizia della sua scomparsa ha gettato nel dolore l’intera città, che si è stretta attorno alla famiglia di Francesco e lo farà anche oggi in Cattedrale.

In concomitanza con i funerali, alcuni punti Conad cittadini rimarranno chiusi. In particolare i punti vendita Conad Le Terme, Conad Il Mare, Pet Store Conad e Conad City Togliatti resteranno chiusi dalle 14:30 alle 16 per lutto.

«Questa breve sospensione delle attività – spiegano - è stata decisa per permettere a tutti i colleghi di partecipare al funerale del figlio della nostra collega Moira, scomparso improvvisamente. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con affetto attorno a Moira, Eleonora e Fabio, esprimendo la nostra vicinanza e il nostro più sentito cordoglio».