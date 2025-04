ALLUMIERE - Il movimento “Se Non Ora, Quando?” di Allumiere in prima linea per ribadire l'importanza di celebrare e ricordare la Festa della Liberazione. Il gruppo di attiviste collinari ha partecipato con forza, come ogni anno, alla manifestazione del 25 aprile. "Sono passati 80 anni da quel 25 aprile che ha segnato la fine di una guerra devastante e che ha visto la liberazione del Paese - spiegano dal gruppo Se Non Ora Quando? Di Allumiere - per troppo tempo la partecipazione femminile alla Resistenza è stata sminuita e sottovalutata, nel tentativo di relegarla entro i ruoli che la tradizione assegnava alle donne.

Oggi da molti viene finalmente riconosciuta l’importanza delle donne nella Resistenza, che hanno avuto un ruolo centrale. La lotta partigiana delle donne è stata certamente una guerra di liberazione anzitutto contro la criminale violenza nazifascista, ma è stata anche una scelta di libertà". Le attiviste dello Snoq di Allumiere poi evidenziano: "Coraggio e passione civile: è questo binomio che cerchiamo di trasmettere di generazione in generazione. Oggi, di nuovo e più che mai, è importante costruire e difendere la democrazia contro l’ondata crescente di autoritarismi, pericolosi nel presente come in passato e, mentre la memoria del 25 aprile rischia di essere oscurata da revisionismi, polemiche e semplificazioni, è urgente ricordare che la Resistenza è stata anche una lotta di donne. È sempre il tempo di resistere, è sempre il tempo di essere libere".