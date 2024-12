TOLFA - La competizione sportiva di equitazione denominata Torneo dei Butteri, rimane uno degli appuntamenti d’eccellenza nel calendario estivo del Comune di Tolfa. Oggi e domani prenderà vita il 34° Torneo dei Butteri Rionale dove scenderanno a contendersi la vittoria i 7 Rioni di Tolfa, la cui squadra vincitrice passerà di diritto al 54° Torneo dei Butteri Regionale il 15 agosto al Polo Fieristico “La Nocchia” di Tolfa, con le squadre comunali provenienti da tutta la Regione Lazio.

Per tutte le squadre che vogliono partecipare alla competizione di ferragosto, sarà possibile iscriversi al Regionale e conoscerne tutte le informazioni, tramite la Pro Loco di Tolfa ai numeri: 3482503918 (Presidente Felice Tidei) 3290221971 (Vicepresidente Angela Ceccarelli). Il Torneo dei Butteri nasce nel 1968, figlio dell’eccellenza equestre la :Giostra della Quintana" di Foligno: la competizione sportiva più difficile nel suo genere che si svolge in Italia, definita l’Olimpiadi dei Giochi di Antico Regime, a cui prese parte il buttero tolfetano Roberto Perfetti che insieme al Presidente Pro Loco Rocchi, l’impegno tecnico di svariati tolfetani come Stefano Pierini ed Ettore Pierrettori e la partecipazione dei butteri tolfetani dell’epoca; fondarono 1° Torneo dei Butteri a carattere Regionale. Solo agli inizi degli anni 80, grazie alla Pro Loco vigente si delimitarono i confini degli 8 Rioni a Tolfa ed oltre a migliorare già l’esistente regionale di diede vita al Torneo dei Butteri Rionale, giunto oggi alla sua 34°edizione.

Oggi pomeriggio alle ore 17 si potrà ammirare dal Centro Storico fin sotto al Palazzo Comunale adornato con gli Stemmi Rionali in piazza Vittorio Veneto, la "Sfilata Equestre" in abito tradizionale del buttero. La sfilata sarà aperta dalla Banda Giuseppe Verdi di Tolfa che lo scorso 29 giugno ha compiuto ben 158 anni di attività, risultando una delle più antiche bande d’Italia e che prossimamente sarà impegnata nel suo 31° Festival della Musica dal 9 all’11 agosto nella Villa Comunale. Insieme alla Banda, esordienti per la prima volta nella grande macchina organizzativa del Torneo dei Butteri, ci sarà il Gruppo Musici Sbandieratori di Tolfa, associazione nata dalla passione delle tolfetane Maria Chiara Testa e Marika Marzola, le prime sbandieratrici donne al Palio di Allumiere. Oggi il gruppo è composta da 15 ragazzi adolescenti che rivivono la stessa passione tramandata, le cui esibizioni iniziano ad essere richieste in altri eventi tradizionali del comprensorio. In piazza Vittorio Veneto, verrà presentata dalla Pro Loco con lo speaker Alessandro Mellini, la Bandiera del Bando 34^ Torneo dei Butteri Rionale sul tema: "L'attività del buttero nell'allevamento del bestiame", vinto dall’Artista locale Silvia Di Silvestro che ne descriverà la progettualità. Saranno accolte in piazza, le sette squadre dei Rioni con il proprio stendardo: Rione Rocca (colori bianco e rosso), Rione Poggiarello (colori giallo e verde), Rione Cappuccini (colori bianco e celeste), Rione Lizzera (colori bianco e verde), Rione Sughera (colori giallo e rosso), Rione Casalaccio ( colori verde e rosso) e dopo qualche anno di assenza si registra quest'anno il ritorno del Rione Battaglione della frazione Santa Severa Nord di Tolfa (colore giallo e azzurro). Il 2024 mostra il grande lavoro che hanno saputo fare in questi anni i Rioni, nel diventare sempre più fiore all’occhiello per Tolfa tanto da ricevere nel 2021 il titolo come "Città del Cavallo".