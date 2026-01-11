ALLUMIERE – Sarà un pomeriggio all’insegna della musica d’autore e della partecipazionequello di oggi alla Casa delle Arti di Allumiere, dove è in programma la “Cantata Anarchica per De André”. L’evento, con inizio alle ore 18, nasce come momento di incontro libero e informale, aperto a tutti coloro che desiderano rendere omaggio al grande cantautore attraverso brani, parole e interpretazioni condivise. La formula non prevede una distinzione tra pubblico e artisti: chiunque vorrà potrà portare il proprio strumento oppure semplicemente la propria voce per unirsi alla cantata, contribuendo a creare un clima di coralità e scambio.

L’iniziativa si inserisce nello spirito della Casa delle Arti, luogo che negli ultimi anni si è distinto per la capacità di promuovere culture musicali, pratiche collettive e progetti capaci di avvicinare persone di generazioni e sensibilità diverse. La “Cantata Anarchica per De André” si farà occasione per celebrarne la poetica, l’impegno e la libertà espressiva, attraverso un linguaggio immediato e partecipato. L’appuntamento si rivolge non soltanto ai musicisti, ma anche a lettori, appassionati, curiosi e a chi desidera condividere un’esperienza comunitaria nel segno della musica.

Per Allumiere si tratta di un evento che arricchisce il panorama culturale invernale, confermando la Casa delle Arti come spazio vivo e attivo, capace di ospitare iniziative che uniscono cultura popolare e riflessione sociale. Una serata che promette clima conviviale, ascolto reciproco e la forza collettiva delle canzoni.

