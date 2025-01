CERVETERI – È in programma oggi al Granarone il convegno “Il Tempo della cultura”, nell’ambito del progetto Cultura, Turismo, Lavoro della fondazione Anna Maria Catalano e finanziato con i fondi Ue della Next Generation. L’evento, a partire dalle 9, sarà un’occasione unica per riflettere sul ruolo del patrimonio culturale di Cerveteri e sulle sue potenzialità in termini di sviluppo economico e sociale. «La cultura – sostiene la sindaca, Elena Gubetti - è il motore che può trasformare il nostro territorio, valorizzando il suo straordinario patrimonio storico, artistico e naturale. Cerveteri, con la Necropoli della Banditaccia, sito Unesco di inestimabile valore, rappresenta un esempio unico di ricchezza». Proprio pochi giorni fa si è registrato un temporaneo ritorno dell’Olpe di Bruxelles, un capolavoro figurativo dell’orientalizzante ceretano, che è ora esposto al Museo Archeologico Nazionale Cerite. «Questo evento è la dimostrazione di come la cultura possa attrarre interesse, valorizzare il territorio e creare opportunità per le comunità locali, grazie anche alla sinergia con paesi stranieri e con gli enti sovracomunali», conclude sempre Gubetti. Il Convegno sarà moderato dallo scrittore e giornalista Antonio Galdo. L’ingresso è aperto a tutti.

