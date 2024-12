CIVITAVECCHIA – Sono sbarcati i 25 naufraghi, tra cui 5 minori non accompagnati, soccorsi dalla Ocean Viking dopo un sos lanciato da Alarm Phone. Venerdì sera dalle 21 alle 24, come spiega l’assessore ai Servizi sociali Antonella Maucioni, c’è stato il 18esimo sbarco nel porto di Civitavecchia. «Noi eravamo lì - scrive - ad accogliere i minori non accompagnati con i tanti che sempre collaborano a rendere possibile l'accoglienza e a dare dignità a queste persone già così tanto provate». Sul posto la macchina dell’accoglienza ormai rodata. «Sono stati in mare per quattro giorni, in balia di vento e onde», diceva nei giorni scorsi Sos Mediterranee, chiedendo alle autorità un porto più vicino «per evitare altri 2 giorni e mezzo in nave che prolungano il loro già estenuante viaggio».

I migranti, partiti da Sabrata in Libia, prima di essere soccorsi nell’area in cui le zone Srr tunisina e maltese si sovrappongono, hanno trascorso quattro giorni in mare con una sola bottiglia di acqua a testa.

