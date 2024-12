TARQUINIA - La prevenzione precoce dell’ambliopia, detta anche “occhio pigro”, è molto importante in età scolare. Per questo il Lions club di Tarquinia ha deciso di estendere la pratica a più presidi scolastici della zona per poter servire sempre più bambini.

Ecco perché, proprio in questi giorni, grazie alla collaborazione con i dirigenti delle scuole dell’infanzia dell’Istituto comprensivo di piazza Marconi di Vetralla professor Roberto Santoni e istituto Comprensivo E. Sacconi di Tarquinia, professoressa Dilva Boem , il club ha organizzato lo screening per la rilevazione dell’ambliopia nell’ambito del Service LCI “Sight for Kids” presso i plessi scolastici di Monte Romano e presso quelli Valdi e Leoni di Tarquinia.

L’iniziativa ha accolto subito grande interesse da parte delle famiglie coinvolte che ne hanno compreso l’importanza aderendo numerose al Service.

Lo screening, completamente gratuito ,è stato eseguito grazie alla preziosa collaborazione del professor A. Carnevalini Specialista in Oculistica coadiuvato dalla presidente del club dottoressa Laura Voccia specialista anche in Oculistica e dai soci Fabio Fiorelli e Antonella Tenan nonché supportato dalla dottoressa Elisa Guiducci.

A ciascun bambino è stato consegnato un referto con l’esito dello screening da portare alle famiglie e un

piccolo gadget .

Sono stati valutati complessivamente 91 bambini con riscontro di 10 casi di ambliopia, per i quali si è consigliato di effettuare una visita oculistica più completa.

“E’ fondamentale riconoscere l’ambliopia precocemente –riferisce la dottoressa Laura Voccia, presidente del Lions Club di Tarquinia, nonché specialista in Oculistica – in modo da ricorrere il più rapidamente possibile ad una ottimale correzione per un completo recupero della funzione visiva».

«Ringrazio i dirigenti scolastici e tutte le insegnanti per aver compreso subito l’importanza del nostro progetto – aggiunge la dottoressa Voccia - e le referenti dei plessi Cristina Costa, Katia Bordo e Loredana Bumma per la perfetta organizzazione nonché impeccabile e calorosa accoglienza. Un ringraziamento inoltre per il supporto organizzativo alla vicesindaca Loredana Gabrielli in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Monte Romano»

«I bambini sono stati tutti estremamente collaborativi - conclude la Voccia- ed è motivo di orgoglio per il nostro club riuscire a realizzare iniziative come queste che salvaguardano la salute dei più piccoli . Sicuramente avremo modo di ripetere tali esperienze in futuro coinvolgendo sempre più scuole del nostro territorio».

Occhio Pigro: Rischi e Rimedi per una vista salutare

L'occhio pigro, scientificamente noto come ambliopia, rappresenta una condizione visiva che colpisce principalmente i bambini, ma può persistere anche in età adulta se non trattata adeguatamente.

Rischi dell'occhio pigro:

1. Deterioramento della vista:

L'occhio pigro può portare a una graduale diminuzione della visione nell'occhio affetto, rendendo difficile svolgere attività quotidiane come la lettura o il riconoscimento dei volti.

2. Dipendenza dall'occhio sano:

Chi soffre di occhio pigro può sviluppare una dipendenza dall'occhio sano, causando uno squilibrio nella percezione visiva e compromettendo la percezione della profondità.

3. Difficoltà nella percezione spaziale:

La mancanza di coordinazione tra gli occhi può influire sulla capacità di percepire gli oggetti nello spazio, aumentando il rischio di incidenti e cadute.

Rimedi per l'occhio pigro:

1. Terapia visiva:

La terapia visiva, che può includere esercizi oculomotori e attività di rafforzamento, è spesso raccomandata per migliorare la coordinazione tra gli occhi e promuovere una visione più equilibrata.

2. Uso di occhiali o lenti a contatto:

Correggere eventuali difetti visivi con occhiali o lenti a contatto può contribuire a migliorare la vista dell'occhio pigro e ridurre la dipendenza dall'occhio sano.

3. Patching:

L'applicazione di una benda sull'occhio sano può essere una pratica comune per incoraggiare l'occhio pigro a lavorare di più, stimolando così la sua funzione visiva.

4. Intervento chirurgico:

In alcuni casi più gravi, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico correttivo per migliorare la funzione visiva dell'occhio pigro.

5. Intervento precoce:

Il trattamento dell'occhio pigro è più efficace se inizia in età precoce. Un monitoraggio regolare della vista nei bambini è fondamentale per individuare tempestivamente eventuali problemi. La consapevolezza e l'azione tempestiva sono cruciali nel gestire l'occhio pigro. Consultare un professionista della vista per una valutazione e seguire le raccomandazioni per il trattamento sono passi fondamentali per preservare la salute visiva e migliorare la qualità della vita.

