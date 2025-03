CERVETERI - Amministrazione comunale presente nei giorni scorsi alla rassegna urbanistica regionale, organizzata dall'OAR in collaborazione con INU Lazio e l'Ordine degli ingegneri.

«Un importante occasione di confronto sulla pianificazione nel Lazio, ma anche sulla domanda di urbanistica che emerge localmente dal territorio; un focus - ha spiegato il sindaco Elena Gubetti - sull'area costiera da Civitavecchia a Ostia, per fare emergere le opportunità che vengono dalla pianificazione!». «È stata l'occasione per raccontare il grande lavoro fatto su Campo di Mare, dalla risoluzione della storica vicenda urbanistica agli interventi sul lungomare dei Navigatori Etruschi, che presto offrirà nuove aree attrezzate per bambini, sport e tempo libero, tra cui un’area fitness, un dog park, uno skate park e campetti polivalenti. Abbiamo parlato anche delle piste ciclabili, del ponte sul fiume Zambra, del Piano di Utilizzazione dell’Arenile (PUA) e delle nuove concessioni balneari, strumenti fondamentali per una gestione più sostenibile della costa. Portare a termine questi progetti sarà essenziale per rendere il nostro lungomare più vivibile e dare nuovo slancio a Campo di Mare. Abbiamo in questi anni scritto una storia tutta nuova che vede nel nostro mare l'occasione di un rilancio complessivo dei nostri territori!», ha concluso il sindaco Elena Gubetti che ha ringraziato l’architetto «Antonio Correnti per la moderazione e a tutti i partecipanti per il prezioso confronto!».

©RIPRODUZIONE RISERVATA