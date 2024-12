SANTA MARINELLA – “Il gruppo dei Moderati per Santa Marinella e Santa Severa, rappresentato in consiglio comunale dai consiglieri Alessio Manuelli e Alessio Rosa, esprime grande soddisfazione per l'approvazione del regolamento del consiglio comunale, strumento che consentirà un miglior funzionamento ed una migliore organizzazione dei lavori dell’assemblea”. Questa la nota del gruppo politico di maggioranza dei Moderati.

“Dal 2001 – continua il comunicato - non si era più provveduto al suo adeguamento, rispetto le attuali norme in vigore e soprattutto a quelle che oggi sono le esigenze di un Comune in continua crescita. Tra le maggiori novità, la costituzione dei gruppi consiliari e la possibilità di includere nel dibattito politico e amministrativo anche i rappresentanti della Giunta comunale, a cui precedentemente non era consentito intervenire se non su argomenti di loro stretta pertinenza. A tal proposito, ci dispiace che i colleghi dell’opposizione, abbiano mostrato dissenso proprio nei confronti di questa importante modifica. Poco comprendiamo le ragioni di questa contrarierà e continuiamo a credere che questo aggiornamento rappresenti invece un’opportunità per rendere sempre più democratico il confronto all’interno della massima assise cittadina”.

