NEPI - Sono ufficialmente iniziati i lavori per la costruzione del parcheggio in prossimità di piazzale del Cucciolo. Il primo passo è stato la demolizione di un pezzo di muro per fare spazio alla rampa che consentirà di scendere nell'area destinata al progetto. A renderlo noto è il sindaco Franco Vita.

Presenti sul posto, per un sopralluogo, c'erano l'assessore ai Lavori pubblici, Francioni Fabio, e l'assessore al Decoro, De Fazio Francesco. Entrambi hanno espresso soddisfazione per l'avvio dei lavori, sottolineando l'importanza dell'intervento per la città.

Il primo cittadino nepesino, spiega tuttavia che «non sono mancati i tentativi di bloccare il progetto: alcune persone hanno cercato di ostacolare l'iniziativa con false comunicazioni presso enti pubblici. Nonostante ciò - aggiunge Vita - l'opera è perfettamente in regola, come lo è stato l'esproprio del terreno necessario per la costruzione del parcheggio».

La realizzazione di questo parcheggio, così come di altri previsti nella variante al PRG (Piano Regolatore Generale), ha l'obiettivo di rendere il centro storico più vivibile. L'intenzione è chiara: mantenere intatte le caratteristiche uniche del centro, ma al tempo stesso liberare le strade dalle auto, migliorando la qualità della vita per i residenti e i visitatori.

I cittadini aspettano quindi il completamento di quest'opera, che promette di essere un passo avanti significativo per la mobilità e il decoro urbano della cittadina.

