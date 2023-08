CERVETERI – Al via i lavori in piazza dei Tarquini dove da ieri mattina gli operai sono entrati in azione per rifare il look in un’area molto frequentata dai cittadini anche per la presenza di diverse attività commerciali. Il cantiere di restyling, nello specifico, riguarderà la sostituzione dell’asfalto deteriorato e danneggiato dalle radici delle alberature. Sarà realizzata una pavimentazione drenante, un intervento che consentirà non solo di porre in sicurezza la strada, ma anche di salvaguardare gli alberi e scongiurare la nascita di nuove voragine che tanto hanno fatto dannare i residenti, specialmente i più anziani. «In questo modo – assicura Matteo Luchetti, assessore ai Lavori pubblici di Cerveteri - le radici potranno prendere un maggiore ossigeno e non si verificherà più la loro fuoriuscita dal manto stradale. Si tratta di lavori importanti che riusciremo a realizzare grazie all’ottenimento di un finanziamento ministeriale di 62mila e 500euro dedicato proprio alla sistemazione di strade, camminamenti ed arredi urbani».

In futuro il Granarone – conferma sempre lo stesso assessore Luchetti – effettuerà ulteriori iniziative urbanistiche di abbellimento sempre con lo stesso finanziamento.

