CERVETERI - Cambiano volto le pareti esterne del consultorio di Cerveteri grazie all'artista Stefania Paolucci che, con passione e dedizione, ha dipinto usando colori tenui, immagini di donne in dolce attesa, mamme, famiglie, che frequentano il consultorio ed il centro vaccinale.

L'ideatore e coordinatore del progetto “Coloriamo la nostra città”, Donato Ciccone, ha voluto ringraziare il direttore generale della Asl Roma 4 e la direttrice del distretto per la stima e la fiducia accordatagli e la disponibilità di tutto il personale del consultorio di Cerveteri.

L'artista Stefania Paolucci ha realizzato un murales che rappresenta la trasformazione di una donna nelle varie fasi della vita: bambina, adolescente, donna, mamma, nonna.

Sono stati realizzati anche dei murales, fortemente voluti dal direttore sanitario, la dottoressa Matranga, per sensibilizzare contro la violenza sulle donne.

