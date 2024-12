ALLUMIERE - Nuovo incarico di prestigio per Laura Superchi: intelligente, forte, preparata, lavoratrice, determinata e preparata dirigente scolastico ha lasciato l'Istituto Don Milani di Civitavecchia e dal primo agosto ha assunto l’importante incarico di Dirigente dell’Ufficio VII dell’USR Lazio nell'Ambito territoriale di Frosinone, in seguito alla procedura di interpello avviata dall’USR Lazio. Laura Superchi è molto apprezzata come dirigente e il personale dell'istituto scolastico Civitavecchiese l'ha salutata con commozione e gratitudine per ciò che ha fatto: per lei si è aperta una nuova strada e si può star certi che la percorrerà nel migliore dei modi e saprà distinguersi grazie alle sue capacità e alla sua preparazione.

"L’ambito territoriale è un’articolazione del territorio regionale, ripartita nelle singole province e suddivisa a sua volta in aree sub provinciali.

Possiamo considerare l’ambito come un luogo geografico virtuale che esiste sulla carta, come parte del territorio provinciale, al cui interno funzionano istituzioni scolastiche dei vari ordini e gradi - spiega la dottoressa Laura Superchi - gestire ed organizzare un ambito significa, quindi, avere innanzitutto la consapevolezza di essere un punto di raccordo fondamentale tra la direzione regionale e le singole scuole, che necessitano di un costante supporto nello svolgimento delle quotidiane attività, costellate di adempimenti e immerse nella complessità della società contemporanea. È un ruolo di cui sento tutta la responsabilità (poiché di indiscutibile rilevanza per la comunità scolastica e per l’intero territorio provinciale), a cui mi approccio con curiosità, professionalità e molto entusiasmo, unito al costante desiderio di contribuire al miglioramento del servizio, della cui efficienza beneficiano alunni e studenti unitamente a tutta la comunità educante. Saranno molteplici le sfide da affrontare, ma saranno sicuramente altrettante le opportunità e i motivi di crescita personale, così come è stato durante tutto il percorso della mia carriera, iniziata come docente nell’ormai lontano 1996". Per quanto riguarda il saluto alla Don Milani la dottoressa Superchi sottolinea: "L’inizio di questa nuova esperienza ha comportato il dover lasciare la dirigenza dell’IC Don Milani a cui sono particolarmente legata per l’affetto, la stima, la collaborazione che ho ricevuto da parte di tutti, in particolar modo da un corpo docenti e un gruppo di personale ATA fantastici, che, sono sicura, continueranno a dare il massimo sotto la guida della collega Corvaia". Laura Superchi poi conclude: "Sarò nuovamente in viaggio e, quindi, spesso lontano da casa, ma ho la certezza di poter contare su una famiglia meravigliosa, un compagno di vita che condivide le mie scelte e mi supporta (anche sopporta) in tutto e i miei figli ai quali spero di trasmettere il valore e l’importanza di impegnarsi nel lavoro e nella vita, per raggiungere gli obiettivi che desiderano, accettando anche le sfide e superando con tenacia le difficoltà che ne possono derivare".

